Cittadini-vedette, al via il controllo di vicinato

Prende il via in modo ufficiale il progetto del Controllo di vicinato a Gualtieri.

Dopo gli incontri avvenuti nelle scorse settimane in centro paese e nelle frazioni, è stato avviato il primo gruppo con una trentina di cittadini residenti nella zona Peep del paese. Nella zona in cui opera questo gruppo è stata installata in questi giorni l’apposita cartellonistica che segnala nel quartiere l’attivazione del Controllo di vicinato.

Gli stessi cittadini hanno installato i cartelli, ben visibili ai passanti. Questa prima esperienza vuole essere uno stimolo per la costituzione di altri gruppi, adeguatamente formati. La polizia locale, attraverso l’ispettore Matteo Marconi, si è resa disponibile ad organizzare altri gruppi per favorire il presidio di nuove zone del territorio comunale. Il sindaco Renzo Bergamini sottolinea come i cittadini "abbiano solo il compito di segnalare ed eventualmente pre-allertare le forze dell’ordine, senza intervenire in modo diretto in caso di situazioni di potenziale reato in corso".

Il sindaco ha inoltre invitato i gruppi auto-costituiti, e che operano già sul territorio comunale, ad entrare nella rete ufficiale del Controllo di vicinato, contattando i referenti della polizia locale.