Coalizione Civica lancia una canzone elettorale

"Aria pulita, benessere, casa e lavoro per la gente. Per questo scelto Fabrizio Aguzzoli seriamente. La mia scelta è Ci-vi-ca, Coalizione Ci-ci-ci-civica, la mia scelta è civica!". È il ritornello dell’originale canzone lanciata come colonna sonora dalla lista candidata alle elezioni amministrative di giugno a Reggio. La formazione civica che candida Fabrizio Aguzzoli ha realizzato una canzone (si può ascoltare sul nostro sito www.ilrestodelcarlino.it/reggio) pensata appositamente per la competizione elettorale, composta e interpretata da giovani talenti reggiani. A coordinare il tutto, uno degli esponenti di Coalizione Civica, Bruno Brenno Ferrari, 34 anni, candidato al consiglio comunale, docente e presidente dell’associazione giovanile Reggio Calling che ha concretizzato l’idea. Insieme, i volontari dell’associazione, si sono trovati allo storico studio di registrazione di Rubiera “Esagono”, in cui il 24enne produttore Federico Adani e due cantanti, le 31enni Milena Pellinghelli in arte MiMi e Federica Giordano, hanno creato insieme una piccola perla che unisce modernità, giochi vocali e mette insieme nel testo alcuni dei punti cardine del programma di Aguzzoli, dall’ambiente all’impegno sociale.