Reggio Emilia, arrestato con 72 chili di cocaina e 50mila euro in contanti

Reggio Emilia, 23 giugno 2023 - Un presunto trafficante di droga è stato arrestato dalla polizia di Reggio Emilia, con oltre 72 chili di cocaina e 50mila euro in contanti.

Tutto nasce da un normale controllo stradale a un'auto Peugeot 208, il 21 giugno scorso, che dalla zona dello stadio Mapei si dirigeva verso Cavriago.

La cocaina sequestrata dalla polizia di Reggio Emilia a un presunto trafficante

L'uomo alla guida non si è fermato all'alt degli agenti e, anzi, ha iniziato a scappare. Dopo un inseguimento durato alcuni minuti il fuggitivo si è infilato in una via chiusa, per poi abbandonare il mezzo in strada lanciandosi nelle sterpaglie.

L'uomo, un albanese di 29 anni, è però stato subito bloccato dai poliziotti.

Da una prima perquisizione nella sua auto sono stati trovati 30mila euro in contanti avvolti in tre mazzette. I controlli sono poi proseguiti nella sua abitazione, in zona stadio Mapei: in una seconda auto sono stati trovate 48 confezioni di cocaina con impresso il logo 'Boss' e altri involucri di droga.

Entrambe le auto avevano un doppio fondo: all'interno altri 20mila euro in contanti e altra cocaina, per un totale di oltre 72 chili.

Stupefacente e denaro sono stati sequestrati e il 29enne albanese è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio.