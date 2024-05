Coldebella & Priftis, obiettivo centrato

Ritorno al futuro. Sarà che incrociare grandi protagonisti del passato come Kaukenas e Frosini evoca sempre ricordi meravigliosi. O forse che finalmente la Pallacanestro Reggiana ha una squadra coinvolgente e mai doma, con cui il pubblico si immedesima. O forse, più semplicemente, che questa Unahotels sta tagliando traguardi che da tanto tempo, in questi termini, non erano più stati raggiunti. Qualsiasi sia il motivo e qualunque sarà l’epilogo, quella che andrà in archivio potrà essere ricordata come l’annata in cui la Reggio dei canestri si è rimessa ai piani alti del basket.

A raccontarlo sono i risultati conquistati da Vitali e compagni. Per trovare i biancorossi tra le prime 5 squadre d’Italia alla fine della regular season bisogna tornare al 2016. In quell’occasione la Grissin Bon di Veremeenko chiuse addirittura al 2° posto, appena due punti dietro alla capolista Milano con cui poi perse la finale scudetto. Anche se dovesse andare tutto storto nell’ultima giornata (sconfitta dei biancorossi a Sassari e contemporaneo blitz di Trento a Bologna) ipotesi che appare improbabile, la Unahotels concluderebbe comunque al 6° posto: un risultato che non si verificava dal 2017.

Già oggi, quindi, la squadra assemblata dal gm Coldebella e plasmata da coach Priftis ha in tasca in traguardo che da queste parti non si verificava da 7 o addirittura 8 anni. Un periodo nel quale, tra mille vicissitudini sportive e un cambio di proprietà, Reggio ha fatto i playoff una sola volta (nel 2022 con Caja) rischiando invece la retrocessione in almeno tre occasioni: nel 2018-2019 (Cagnardi-Pillastrini), nel 2020-2021 (Martino- Caja) e nel 2022-2023 (Menetti-Sakota). Sorvoliamo poi sul ’20, interrotto per Covid nel momento in cui la barca di Buscaglia stava iniziando pericolosamente ad imbarcare acqua. Proprio come nel periodo d’oro, il PalaBigi è tornato ad essere fortino un (quasi) inespugnabile. Quest’anno solo tre squadre hanno violato via Guasco: Tortona, Brescia e Milano. La percentuale di successi interni è schizzata all’80% (12 vinte e 3 perse) meglio anche del 2017, dove la Grissin Bon chiuse con un bilancio di 11 vinte e 4 perse. Per trovare un bilancio superiore bisogna rivolgere lo sguardo al 2016 (14 v e 1 p) , ai tempi belli che sembrano tornare d’attualità.