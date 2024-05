Coldiretti si fa il Mercato: "Non siamo contrapposti a quello in via Emilia. Ma molti se lo chiedono"

Apre finalmente in città il Mercato Campagna Amica del Tricolore, che porterà nel cuore del centro storico 25 aziende agricole attraverso postazioni dedicate per la vendita diretta, un consumo all’insegna della sostenibilità e iniziative di aggregazione come aperitivi e degustazioni di prodotti locali. L’inaugurazione di questo nuovo mercato coperto di 350 mq, promosso e finanziato da Coldiretti, con sede in corso Garibaldi 23B, sarà venerdì 10 maggio dalle 10.30 con Patrizio Roversi nelle vesti di presentatore. Molte le aspettative attorno a questa assoluta novità, che si propone di portare la campagna in città. "Ci saranno momenti di vendita alternati ad altri di somministrazione di tipicità locali da parte delle nostre realtà agricole, associate a Coldiretti – spiega il direttore Alessandro Corchia - Che potranno proporre ai consumatori prodotti biologici e tipici reggiani, come carne di razza reggiana e farine di grani antichi del nostro territorio. Il Mercato Campagna Amica è un’iniziativa che rientra nel piano nazionale per la valorizzazione della vendita diretta di aziende che non potrebbero altrimenti tenere aperto tutta la settimana, ma anche di sensibilizzazione a un’educazione alimentare, per far conoscere il prodotto dalla sua origine e lavorazione fino all’arrivo sulla nostra tavola". La vendita diretta si terrà mercoledì dalle 9 alle 14, venerdì dalle 10 alle 19 e sabato dalle 9 alle 18; la pausa pranzo è prevista nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 12 alle 14, mentre si potrà gustare l’aperitivo e partecipare ad eventi ricreativi o culturali mercoledì, venerdì e sabato dalle 17 alle 21. Le aziende che occuperanno gli spazi assegnati saranno Acetaia Razzoli, presente all’inaugurazione con Giuliano Razzoli, mamma e sorelle, Altrorto società agricola, Agricola Bellamico, azienda agricola William e Ivan Bartoli, podere Cinque Biolche, Beewest, Benassi Cristian, Bio Fan società agricola, Debora Felici azienda agricola, Solo Pesce Fresco da Fabio, Fattoria Rossi, La fattoria di Sara, Leone società agricola, caseificio Ca’ Bianca, società agricola M.I.D.A., tenuta agricola La Barisella, Valcarezza azienda agricola, agriturismo Vitae – az. Agr. Il Naviglio, cantina Fantesini, vitivinicola Fangareggi, azienda agricola Galeotti Luigi, azienda agricola Reggiana e azienda agricola Salvadora. In merito al dibattito sull’eventuale sfida fra Mercato Eat&Meet di via Emilia San Pietro e Mercato di corso Garibaldi, Corchia frena subito: "Non ci poniamo in competizione con altre realtà, anche se l’opinione pubblica si interessa a questo tipo di domanda. La nostra visione è nostra, condivisa con le nosre consociate". E sull’accessibilità: "Non lo trovo sinceramente ostativo al venire al mercato in centro storico, a cui si può accedere a piedi o con mezzi pubblici". Aggiunge Sabrina Campani: "Non ci sarà competizione con piazza Fontanesi e il mercato Contadino, perché noi non ci poniamo in contrapposizione a nulla", annunciando l’organizzazione del servizio di consegna a domicilio tramite car mobile. "Nostro obiettivo è il contatto diretto fra chi vuole acquistare nostre particolarità territoriali e chi le produce. - continua Corchia - Associando alla coltura agricola la cultura, ospitando prossimamente presentazioni di libri o fotografia". La scelta di portare questa tipologia di mercato parte da lontano, rivela Lorenzo Notari con un report di ricerca sulle abitudini di spesa e le attese dei reggiani.