Colpito da un malessere in solaio: ottantatreenne portato in ospedale

È stato colpito da un malessere generale mentre si trovava in solaio, cadendo sul pavimento, in un momento in cui era a casa da solo. Per fortuna è riuscito a usare il telefonino, che aveva portato con sé, informando la moglie di quanto era accaduto. È così scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa locale e del personale dell’autoinfermeristica dell’ospedale guastallese. È accaduto ieri mattina in via Gaetano Chierici a Novellara. Per poter recuperare in sicurezza il paziente, non potendolo trasferire in barella dalla scaletta del solaio, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala dotata di capiente cestello, che ha permesso di recuperare l’uomo – di 83 anni – attraverso la finestra, per poi calarlo fino in strada. Infine, è stato trasportato in ospedale a Guastalla in condizioni generali di media gravità.