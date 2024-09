Commedia dialettale a Campagnola. In via Beretti "Ad alta voce"

Stasera alla festa del Pd a Campagnola, al parco Resistenza, alle 21,30 la commedia dialettale "Se negh pinseva mia mè", due atti comici di Antonio Guidetti, con la compagnia Artemisia Teater di Reggio. Ingresso libero. Attivi gli stand gastronomici.

• Proseguono gli eventi del "Poeta Terra Festival", a Reggio, con la Casa delle Storie di via Sergio Beretti che oggi dalle 19 ospita "Ad alta voce", un workshop di lettura espressiva, condotto da Monica Morini. Il festival prosegue giovedì alle 17,30 al parco del legno (ingresso da via Cecati) con "La bottega aggiustacuori" con Franco Tanzi impegnato in un laboratorio creativo, alle 18,30 spazio a "Oracoli poeti", mentre alle 21 la compagnia Teatro Blu propone "Giulietta e Romeo", con ingresso libero. Venerdì 20 settembre il "Poeta Terra" si sposta alle Api libere di via Cavicchioni a Codemondo: alle 17 il laboratorio creativo "Diario di un’ape libera", alle 17,30 incontro di poesia con la scrittrice Giovanna Zoboli. E alle 20,30 al parco dei Frassini di Albinea è in programma "Margherito. C’è tempo per tornare a casa" della compagnia Mulino ad Arte, con Daniele Ronco. Ingresso libero. Informazioni: whatsapp 351-5482101.

• Stasera alle 21 al cinema Rosebud a Reggio viene proposto "Per un pugno di dollari", il primo capitolo della "Trilogia del dollaro" che ha consegnato l’opera di Sergio Leone alla storia del cinema... Una pellicola girata nel 1964 che narra di Joe, pistolero solitario, che arriva a San Miguel, tra Stati Uniti e Messico divisa dalla lotta per il monopolio di due famiglie, i Rojo e i Baxter, che commerciano rispettivamente in alcol e armi. Fingendo di vendersi ai primi, Joe fa in realtà il doppio gioco per poter mettere gli uni contro gli altri e trarre profitto dalla reciproca eliminazione.

a.le.