"Con Venezia sarà tosta, una vera battaglia"

Black, Reggio ha concluso al quinto posto una stagione complessivamente molto positiva, ma l’impressione è che la squadra abbia trovato un assetto ancora più performante dopo il suo arrivo: come si trova e quali sono le sue ‘missioni’ all’interno del gruppo di Priftis?

"Credo che nel complesso, dal mio arrivo in poi, siamo stati bravi non solo a mantenere, ma anche a rafforzare la nostra posizione playoff e qualificarci in un ottimo quinto posto. La cosa di cui sono più contento individualmente è essere riuscito in così poco tempo non solo a sentirmi sempre meglio fisicamente, ma ad integrarmi alla perfezione all’interno di questo gruppo, sia in spogliatoio che con il coaching staff".

Sotto la sua ala sta crescendo Momo Faye che ha già gli occhi della Nba puntati addosso e si è reso eleggibile per il prossimo draft. Lei recentemente ha dichiarato che le ricorda Clint Capela, centro degli Atlanta Hawks, può davvero diventare un giocatore per quel livello?

"Credo che l’energia che ci mette, la sua fisicità e la fame nel voler diventare un giocatore siano cose che non puoi insegnare, o ce le hai o non ce le hai, e lui ne è estremamente dotato. Le cose su cui deve migliorare sono quelle classiche di un ragazzo di diciannove anni: lavorare tanto in palestra per rafforzare il suo corpo, assumere consapevolezza e imparare ogni giorno qualcosina in più in termini di letture e conoscenza del gioco".

Affronterete la Reyer Venezia, che tipo di serie di aspetta e in cosa dovrete essere bravi?

"Mi aspetto… pallacanestro da playoff!

Questo significa in primis aumento dell’intensità e del tasso di competitività di tutte le squadre: parliamo di un team, Venezia, che ha concluso tra le prime quattro della stagione e d’altronde, non fosse così attrezzata, non sarebbe qui a giocarsi le sue chance per il titolo insieme a noi. Mi aspetto una serie tosta, una dura battaglia".

Ha sempre vissuto in grandi città, come si trova in una realtà piccola come Reggio?

"La prima cosa che mi ha colpito è quanto Reggio Emilia sia una città adatta per le famiglie. Sono qui con mia moglie e da poco è nato il mio terzo figlio, quindi questo è un aspetto a cui sicuramente do molta importanza. Abbiamo il nostro bar di fiducia, la gente per strada ci riconosce e ci saluta, i miei figli possono giocare tranquillamente senza pericoli. Le scuole sono ottime. Insomma, è una situazione ideale per noi in questo momento della nostra vita".

Ultimo, ma non per importanza, un pronostico sui playoff Nba: Minnesota con quel fenomeno di Anthony Edwards può arrivare fino in fondo?

"‘Faccio mea culpa: non ho ancora guardato un singolo minuto di playoff Nba (ride, ndr). Però, Tim Connelly, President of Basketball Operation dei Timberwolves, è un mio caro amico e faccio il tifo per lui.

È stato colui che ha costruito dal nulla il ciclo vincente dei Denver Nuggets arrivato fino al titolo Nba ed è incredibile che ora si ritrovi di fronte il suo passato in una sola stagione a Minnesota e abbia la possibilità di batterli".