Concerto sotto la Pediatria della Lepido Youth

Oggi alle 18 nel piazzale antistante l’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, sotto le finestre di Pediatria, è in programma un concerto della Lepido Youth Orchestra, con gli allievi dei percorsi a indirizzo musicale dell’istutto "Marco Emilio Lepido", diretti da Sergio Cattolico docente di chitarra, per un omaggio musicale ai giovanissimi ricoverati. Ingresso gratuito. Inoltre, si chiude la sagra San Giacomo a Guastalla, nel piazzale parrocchiale di via Castellazzo. Alle 21 in scena la compagnia "La Palanca Sbusa" di Gualtieri (foto) con "Ma in du suntia capitè", commedia di Ugo Franzoni. Il protagonista della storia è Pier Paolo Trinchetti, importante produttore di vini che, a causa di un incidente d’auto, si trova ricoverato in una casa di riposo per anziani, dove avrà modo di conoscere vari personaggi che, fra divertenti malintesi ed errori sanitari, gli cambieranno totalmente la vita.

Oggi si conclude anche il programma della fiera di San Cassiano a Novellara, con il luna park in centro storico con gli eventi della "festa del bambino".

Stasera alle 21 alla sede dell’Associazione Archeosofica di via Campo Marzio a Reggio un nuovo incontro su "I simboli dell’arte", tra storia e cultura, per l’occasione sul tema "I segreti della sezione Aurea" (informazioni: tel. 339-360071). Oggi alle 17 al centro sociale Tricolore di via Agosti a Reggio nuovo incontro per la prevenzione delle truffe, in particolare quelle telefoniche, con intervento e consigli di esperti di Federconsumatori. Restando in tema, oggi alle 17,30 alla sede universitaria di viale Allegri, in città, incontro di educazione finanziaria con giornalisti esperti in materia: interviene Stefano Elli sul tema "Boom di truffe online anche attraverso l’intelligenza

artificiale. Come difendersi".

a.le.