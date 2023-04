Consigli di quartiere, domenica le elezioni: urne aperte dalle 8 alle 20

Domenica 16 aprile, dalle 8 alle 20, si vota per eleggere i consigli di Quartiere a Bagnolo. Per votare bisogna essere residenti nel Comune di Bagnolo e aver compiuto almeno 16 anni alla data delle elezioni. Ogni elettore può esprimere fino a un massimo di due preferenze. Per essere valida, l’elezione di un consiglio deve vedere un’affluenza di almeno al 10% degli aventi diritto di quel quartiere. Senza il raggiungimento del quorum il quartiere non sarà rappresentato.

• Per il quartiere 1 (nord ovest) i candidati sono Adelmo Cocchi, Cristina Plichero, Lucia Troni, e Giani Vecchi.

• Per il quartiere 2 (nord est) i candidati sono Luciano Barilli, Sandro Beggi, Cristiano Bocchi, Ettore Caffarri, Daniele Costa, Petru Popovici,Vincenzo Ronzoni.

• Per il quartiere 3 (sud est) si candidano Corrado Benassi, Renato Marzola e Alberto Sgarbi.

• Per il quartiere 4 (sud ovest) Stefano Aiello, Antonella Bresciani, Michele Bonetti, Gino Morellini, Guilner Olivi, Rosalinda Olivi.

• Per il quartiere 5 (nord) Simone Capiluppi, Armando Ciavarella, Alaa Er Rada, Sajid Ed Rada, Corrado Filia, Giannetto Mariolu, Marco Politi, Matteo Righi.

Il consiglio delle frazioni non ha invece raggiunto il numero minimo nel periodo previsto per presentare le candidature. Per questo motivo i residenti a Pieve Rossa, San Tomaso e San Michele non saranno chiamati a votare e il consiglio delle frazioni non verrà costituito.