‘Consigli per risparmiare tot i dè’. Cinque appuntamenti col Ceas

Il Ceas di Albinea organizza cinque incontri nella sede operativa di via Chierici a Borzano. Saranno tutti alle 20.45. La nuova rassegna ‘Consigli pratici per risparmiare tot i dè’ approfondirà tematiche quali l’utilizzo delle energie rinnovabili, il rapporto tra cibo e clima e lo spreco delle risorse naturali. Gli incontri porteranno i partecipanti alla scoperta di curiosità e consigli per affrontare in maniera più sostenibile aspetti quotidiani nella vita di tutti i giorni. Il ciclo si concluderà (30 maggio) con uno spettacolo teatrale sull’economia circolare. Il primo appuntamento si terrà domani (giovedì 18 aprile) con ‘Energia per rinnovarci’. Si parlerà di settore energetico e rinnovabili: di preferenze tra le varie fonti energetiche, dell’evoluzione energetica e tecnologie sviluppate con consigli pratici per non sprecare energia in casa. Info: 0522/590206.