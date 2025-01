Consiglio comunale: bilancio 2024: "In un anno presentate 60 mozioni"

L’anno si è da poco concluso e anche l’amministrazione traccia un bilancio sulle attività del consiglio comunale svolte durante il 2024, a firma del presidente Matteo Iori. "Un anno di cambiamento per l’amministrazione della città – si legge ner report –. È cambiato il sindaco, la giunta e sono stati eletti o rieletti i membri del nuovo consiglio comunale. Sui trentatré membri che siedono in consiglio, le donne sono solo otto, in pratica lo stesso numero alla fine del mandato precedente. Un dato su cui riflettere perché, se sappiamo che fare il consigliere comunale è poco più di una scelta civica e quindi questo si somma sempre ad un’altra attività lavorativa, nel caso delle donne significa aggiungere questo impegno al lavoro e alla cura della famiglia di cui portano sempre un peso maggiore".

Il focus si sposta poi sul lavoro svolto. "La nomina del consiglio comunale è avvenuta il 9 luglio, ma i lavori veri e propri dei consiglieri sono cominciati dopo la pausa estiva e dopo aver preso un po’ confidenza con il proprio ruolo e con il complesso mondo dell’amministrazione comunale. Nonostante siano stati solo quattro mesi di lavoro effettivo, i materiali prodotti dai consiglieri sono stati numerosi: 60 mozioni presentate, 19 interpellanze, 28 interrogazioni, 23 ordini del giorno urgenti, 18 delibere e 2 mozioni di iniziativa popolare, una sul bosco di Ospizio e una sul parcheggio gratuito all’ospedale: il gruppo più prolifico nella presentazione dei documenti è stato Fratelli d’Italia a cui segue Coalizione Civica".

"Oltre ai lavori in Sala del Tricolore i consiglieri sono stati impegnati nelle commissioni consiliari che vengono convocate sia per approfondire tematiche specifiche che per conoscere i contenuti delle delibere prima che queste arrivino all’aula – aggiunge Iori –. In un’ottica di trasparenza e partecipazione, tutti i consigli comunali e tutte le commissioni consiliari sono state trasmesse sul canale Youtube del Comune, in modo che ogni cittadino potesse seguire e anche recuperare temi di proprio interesse tramite".

Infine la chiusura con un toccante momento bipartisan. "Il 25 novembre, tutti i consiglieri e le consigliere di Sala del Tricolore hanno letto i nomi delle vittime di femminicidio per sottolineare come, al di là delle appartenenze politiche, su certi temi tutti si sia concordi nella denuncia e nel sostegno per il bene delle persone e della città".

Cesare Corbelli