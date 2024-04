Consolidamento: interrotto il traffico in via Imbreto

Per consentire lavori in sicurezza in via Imbreto a Correggio, da oggi e fino a venerdì 19 aprile il traffico viene interrotto. Viene infatti attivato un cantiere necessario per eseguire opera di consolidamento del sottofondo stradale con rifacimento del bynder nella parte più compromessa della strada. Si tratta di un intervento già in programma nei lavori del 2023, ma poi rinviato a causa del maltempo e di temperature non più idonee. Il caldo degli ultimi giorni permette di poter effettuare subito l’intervento. Ma chiudendo la strada al traffico per motivi di sicurezza.