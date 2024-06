"Contribuiremo ad affermare un’alleanza progressista"

"Ho conosciuto Antonio Cenini quando era impegnato in Europa, anni fa, ed è persona assolutamente seria e perbene. Tuttavia sbaglia a considerare Azione come una forza sparuta e priva di coerenza politica". Anche Antonio Guidetti, presidente regionale e segretario provinciale Azione, risponde alle parole di Cenini sul Carlino ("avviare un dialogo con riformisti, liberali ed europeisti, penso agli elettori delusi del ’fu terzo polo’ la cui rappresentanza politica è stata cancellata dall’Europa e da Reggio per gli errori imperdonabili delle rispettive leadership nazionali", ha detto il funzionario di Bruxelles).

"Azione è all’opposizione del governo Meloni e, a livello regionale, ha fatto parte di una coalizione di centrosinistra interpretandovi i valori del riformismo liberale, progressista, repubblicano – insiste Guidetti –. È fuori discussione che Azione, forza politica ancor giovane e in via di radicamento sul territorio, sarà leale nei confronti degli alleati nello schieramento di centrosinistra. Abbiamo contribuito all’elezione di Marco Massari a sindaco di Reggio, nostri esponenti fanno parte dei consigli e delle giunte di molti Comuni in provincia, siamo già impegnati nella preparazione del voto per la Regione (che naturalmente ci attendiamo più soddisfacente). Abbiamo potenziali candidati e buone idee per contribuire in modo decisivo all’affermazione di un’alleanza progressista che sia orientata, come da tradizione emiliana, a un governo solido nei valori e pragmatico nelle scelte quotidiane".

E conclude: "Con l’ottimismo della volontà, in questa Italia ammaliata da un bipolarismo tanto chiassoso quanto improduttivo, Azione sarà presto protagonista di una nuova stagione di democrazia e di progresso".

b. s.