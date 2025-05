Kenneth Faried: Ultime Partite con Unahotels? Interesse da Unics Kazan

Godiamoci ogni attimo di Kenneth Faried con la canotta biancorossa, perché potrebbe essere l’ultimo. ‘Manimal’ ha chiuso la regular season facendo registrare il proprio career high di punti in Serie A (22), ma anche quello relativo alla valutazione (34) e agli assist (3). Cifre che hanno confermato come l’ex asso dei Denver Nuggets sia ancora efficiente e decisivo. Proprio per questo motivo, tante squadre europee si sono attivate e hanno chiesto informazioni al suo entourage. La più interessata, al momento è l’Unics Kazan dove Claudio Coldebella (grande ex assieme a Priftis) ha sempre ottime referenze.

Il prossimo gm Sambugaro proverà a trattenere Faried, ma l’operazione appare tutta in salita. Guardando invece alla stretta attualità, inizierà questa mattina alle 10 la prevendita per gara 3 dei quarti di finale playoff tra la Unahotels e Trapani. La Legabasket ha ufficializzato le date e gli orari dei primi tre episodi: Gara 1 e Gara 2 si disputeranno in Sicilia, sabato alle ore 20,45 (diretta su DAZN e DMAX) e lunedì prossimo alle 20,30 (diretta su DAZN). La serie si sposterà poi al PalaBigi per Gara 3, fissata per giovedì 22 maggio alle 20 (diretta su DAZN ed Eurosport 2).

Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Full o ‘Serie A’ ci sarà la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto (con tariffe agevolate) fino a sabato. A partire da domenica alle 10 tutti i posti non ‘prelazionati’ verranno messi in vendita. Sarà possibile esercitare il diritto di prelazione per gli abbonati anche online su Vivaticket inserendo il codice alfanumerico TLITE (la sigla TLITE ed i numeri successivi del codice, esclusi quelli dopo il trattino) del proprio abbonamento in fase d’acquisto. Per esercitare invece la prelazione ‘in loco’ basterà presentarsi con una copia del proprio abbonamento e un documento d’identità.

Il diritto di prelazione per gli abbonati della stagione regolare varrà anche in caso di altre eventuali gare casalinghe dei playoff. I biglietti per la sfida saranno in vendita, come di consueto, sul circuito ‘Vivaticket’ o nelle ricevitorie autorizzate; allo ‘StoRE’ biancorosso (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 ed il sabato con orario continuato dalle 10 alle 19, domenica chiuso) oppure presso la sede dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 13, esclusi festivi).