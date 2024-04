Controlli anti-droga nelle scuole superiori

Controlli antidroga nelle scuole superiori di Scandiano, dei carabinieri assieme ai colleghi del nucleo cinofili di Bologna. L’attività dei militari dell’Arma della tenenza di Scandiano è stata compiuta martedì mattina d’intesa con la dirigenza scolastica degli istituti coinvolti. Le verifiche sono state eseguite con una duplice finalità: svolgere una mirata attività finalizzata a contrastare eventuali condotte illecite legate all’uso di stupefacenti e portare a conoscenza gli studenti dei compiti dei carabinieri e in particolare sensibilizzarli sull’importanza dei controlli. I militari hanno ispezionato le principali fermate dei bus in prossimità degli istituti e gli interni delle stesse scuole. Setacciate aule, palestra e bagni. Analoghe operazioni proseguiranno in altri istituti di Reggio e provincia.

m. b.