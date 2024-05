Cordoglio per la morte di Guido, detto Pippo. Domani in funerali

Viveva da solo, Guido Lusuardi, ma quasi mai era da solo. Ha destato vasto cordoglio, fra i tanti amici e conoscenti, la notizia della scomparsa del pensionato di 87 anni, vittima domenica sera di un malore nella sua abitazione nel centro storico di Correggio. Guido Lusuardi, detto Pippo, aveva lavorato come agente di commercio e da qualche tempo era in pensione. In molti lo ricordano frequentare il centro storico, le varie iniziative nella zona, il parco pubblico non distante dalla sua abitazione. Sono stati i vicini ad accorgersi del malore quando, non avendo risposte al telefono all’ora di cena di domenica, hanno deciso di andare a controllare, usando le chiavi di casa che lui aveva dato a persone fidate proprio per eventuali casi di emergenza. Immediati i soccorsi, che si sono rivelati inutili. I funerali di Guido Lusuardi, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono nella mattinata di domani alle 9, partendo dalla camera mortuaria del cimitero di Correggio per la basilica di San Quirino. Dopo la cremazione, le ceneri saranno tumulate nella tomba della moglie, Iolanda Zoccolo, nel cimitero correggese.