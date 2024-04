Coro gospel ’The Flipiti Flops’: "Per aiutare la parrocchia"

Sabato (20 aprile) alle 21, nella chiesa di La Vecchia si terrà un concerto del coro gospel The Flipiti Flops per sostenere la parrocchia per le elevate spese di sistemazione del tetto della canonica e chiesa. L’ingresso sarà a offerta libera e poi donato per l’urgente intervento di manutenzione straordinaria sulle strutture parrocchiali. Una serata all’insegna della musica e solidarietà per aiutare la comunità di La Vecchia sul progetto dei futuri lavori da realizzare. Il coro gospel The Flipiti Flops è un gruppo da tanti anni attivo con successo. Il parroco don Massimiliano Giovannini ha già espresso gratitudine ai membri del coro per la loro disponibilità ad organizzare un concerto nella chiesa di La Vecchia. Il sacerdote nelle scorse settimane ha ringraziato tutti coloro che in questi mesi hanno aderito alla raccolta fondi per l’indispensabile operazione di riparazione e di messa in sicurezza del tetto della canonica e parzialmente di quello adiacente della chiesa. Per chi desidera partecipare alla raccolta fondi: Iban IT56U0503466420000000009085; beneficiario: parrocchia Cuore Immacolato di Maria di La Vecchia (Banco Bpm Puianello); causale: offerta per sistemazione tetto della canonica e chiesa di La Vecchia. Continua anche il mercatino del riuso negli spazi della canonica in via Caduti della Bettola 67.

m. b.