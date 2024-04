Voleva gettarsi da un ponte, ma scrive un whatsapp alla nonna: 20enne salvato

Correggio (Reggio Emilia), 30 aprile 2024 – In un momento di forte stato depressivo aveva deciso di farla finita lanciandosi da un ponte. Prima di mettere in atto l’insano gesto ha inviato un messaggio via whatsapp alla nonna, la quale ha subito lanciato l’allarme al 112.

Sono intervenuti i carabinieri di Correggio, alla periferia della cittadina, evitando il peggio. E’ accaduto tre giorni fa. Il messaggio arrivato alla nonna annunciava l’insano gesto, con la volontà del giovane, di vent’anni, di gettarsi dal ponte.

“Non ce la faccio più”, ha aggiunto il ragazzo, il quale non rispondeva più a telefonate o ad altri messaggi. Grazie alla foto del ponte, inviata via web, i carabinieri hanno riconosciuto il luogo, in via dell’Unità a Correggio. Il giovane era ancora in zona. I militari si sono avvicinati e, con calma, sono riusciti a rassicurarlo, fino a convincerlo a seguire più sani consigli.

Una volta tranquillizzato e dopo un pianto liberatorio per sfogare il suo stato d’animo, il ventenne è stato accompagnato in ospedale per una visita di controllo, con un sospiro di sollievo per tutti.