Corto circuito provoca un principio di incendio in una abitazione

Si sono vissuti momenti di alta tensione, nella tarda serata di lunedì, in una abitazione di via Pietro Mascagni a Campagnola, dove il surriscaldamento di una lampadina lasciata accesa, a contatto con scatole di cartone e con del materiale che si trovava a ridosso della stessa lampadina, ha provocato un corto circuito con un principio di incendio che ha fatto sprigionare da subito parecchio fumo, che ha interessato diversi locali dell’abitazione, occupata da una coppia. Alla vista del fumo è scattato l’allarme al 114. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla per completare l’opera di spegnimento e mettere l’edificio in piena sicurezza. Non si registrano conseguenze alle persone e anche i danni generali risultano essere contenuti. Nessun problema per il mantenimento dell’agibilità dell’edificio. Resta però qualche problema ad alcuni cavi elettrici, oltre ai segni lasciati in alcune delle stanze dal fumo che si è sprigionato dal principio di incendio.