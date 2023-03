"Così nascono bimbi già formalmente orfani"

Prof La Sala, un bimbo con due padri o due madri può crescere bene e serenamente come chi ha un padre e una madre?

"Chi sono io, Stato, per giudicare se una coppia omogenitoriale può o non può essere in grado di avere e crescere un figlio? La monogenitorialità di una coppia omosessuale è negazione di un diritto civile. Nascono così dei bambini già formalmente orfani perché non possono essere figli di entrambi i genitori. In Italia una coppia eterosessuale può avere un figlio sia con gli ovociti di una donatrice, sia con gli spermatozoi di un donatore, quindi il patrimonio genetico è di coppia. Perché una coppia omosessuale non può? Ricordo pure che le donne single in Italia non possono sottoporsi alla fecondazione medicalmente assistita e questa è per loro una grave lesione".

Cosa pensa del cosiddetto utero in affitto?

"In Italia il problema dell’utero in affitto dal punto di vista legale non si pone. Nei Paesi dove si pratica, la tecnica non comporta necessariamente lo sfruttamento della donna. Si può trattare di un atto oblativo, ma nella stragrande maggioranza dei casi chi affitta è remunerata secondo contratti firmati dalle parti. Certo si tratta di una scelta difficile e problematica per la donna disposta a dare alla luce un figlio che non sarà suo. D’altronde nel 1978, quando nacque Louise Brown prima bimba in provetta, si profilarono scenari apocalittici ma oggi nascono ogni anno nel mondo centinaia di migliaia di bambini con la fecondazione assistita, senza alcuno scandalo. Per dirla con Popper, la vera scienza è ogni branca del sapere umano destinata ad essere contestata e superata. Altrimenti la scienza non è scienza".