Credem, nel 2024 utile netto a 620 milioni

Credem ha chiuso il 2024 con un utile netto di 620,1 milioni, in crescita del 10,3% rispetto all’esercizio precedente. Il margine di intermediazione è salito del 6,5% a 2 miliardi, con margine di interesse a 1,1 miliardi (+2,6%) e margine da servizi a 913 milioni (+11,6%). In salita dell’8,6% a 903,5 milioni, per un rapporto cost/income aumentato al 44,5% dal 43,6% di fine 2023. Il costo del credito si è attestato a 12 punti base. Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet 1 a livello di gruppo bancario è al 16,7%. Il cda proporrà la distribuzione di un dividendo da 0,75 euro per azione, in aumento di "oltre il 15%" rispetto allo scorso anno. Sul fronte degli aggregati patrimoniale, la raccolta complessiva da clientela è pari a 105,2 miliardi (+9%), con raccolta diretta 39,2 miliardi (+5,6%) e raccolta indiretta a 56,6 miliardi (+10,5%). Gli impieghi a clientela, d’altra parte, si attestano a 36,4 miliardi (+1,8%) con crediti problematici totali netti pari allo 0,74% del totale.

"Abbiamo chiuso un anno straordinario – commenta il direttore generale Angelo Campani (foto) – in cui la nostra strategia di crescita organica ha continuato a generare risultati di assoluto rilievo, con costante sviluppo di tutti gli aggregati bancari". "Stiamo proseguendo con decisione negli investimenti per l’evoluzione tecnologica e digitale – aggiunge il direttore – e possiamo beneficiare di un solido posizionamento competitivo grazie al nostro modello di offerta, che ci garantisce ricavi diversificati, anche in uno scenario di riduzione dei tassi".