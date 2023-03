Croce Rossa, nuovo presidente Entra in carica l’ex bancario Zagnoli

Tiziano Zagnoli è il nuovo presidente della Croce Rossa di Scandiano. Nei giorni scorsi sono stati rinnovati i vertici della Cri scandianese. Zagnoli, ex bancario e già attivo in altre associazioni del territorio, da alcuni anni svolge la propria attività di volontario alla Cri. Il consiglio direttivo è composto anche da Giancarlo Gilioli, Valeria Vincenzi, Alberto Regnani e Fabio Sinanaj. "Tutti i volontari e i dipendenti della Cri di Scandiano – dicono dalla Croce Rossa – augurano ai nuovi vertici un proficuo lavoro oltre a ringraziare sentitamente il commissario uscente Onesto Perdelli che ha guidato il comitato in questi mesi di transizione".

Sono oltre 500 i volontari impegnati nella Cri scandianese. Nel 2022 sono stati effettuati oltre 16mila servizi di ambulanza e automedica: 5.808 di emergenzaurgenza, 7.593 servizi ordinari, 303 assistenze a gare sportive a manifestazioni, 2.592 trasporti sociali.

Matteo Barca