Crolla il tetto di una vecchia stalla. I vigili del fuoco salvano due cani

I vigili del fuoco hanno salvato due cani che erano rimasti intrappolati sotto le macerie di un tetto di una vecchia stalla dismessa collassata in via Bora del Musso, al civico 18, a Rosano, tra Castelnovo Monti e Vetto (foto).

La struttura non ha retto il peso delle abbondanti nevicate di questi giorni in Appennino ed è crollata. Ma all’interno c’erano due cagnolini che dormivano qui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti che hanno liberato gli animali, consegnandoli poi al proprietario. Si trovano in buone condizioni. Sul luogo anche i carabinieri di Castelnovo Monti per mettere in sicurezza la zona.