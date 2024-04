Cucina chiusa all’ospedale. Incontro coi sindacati

Dopo la presa di posizione del consigliere comunale Elisa Rodolfi, anche i colleghi Francesco Benaglia e Gianluca Soliani intervengono sulla chiusura della cucina interna dell’ospedale di Guastalla, con il servizio presto affidato a una società esterna. Benaglia e Soliani chiedono quale sia la posizione dell’amministrazione comunale guastallese sulla vicenda, se si sia il rischio di peggioramenti nella qualità del servizio pasti per i pazienti, se si intende assumere iniziative nei confronti dell’Azienda Usl. Intanto, per oggi è previsto un incontro tra i sindacati della Funzione pubblica e il sindaco guastallese Camilla Verona, chiamata in causa da Cgil, Cisl e Uil sul destino degli undici operatori di cucina a Guastalla.