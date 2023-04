"Da anni l’amministrazione non fa nulla sui rifiuti abbandonati

"È da quando è iniziata la Consiliatura nel 2019 che chiediamo di intervenire sull’abbandono dei rifiuti e sulla mala gestione dei Centri di Raccolta comunali. Niente da fare: l’amministrazione comunale non ha fatto nulla, non è un problema che li tocca". Lo afferma Valterio Ferrari, consigliere comunale di ’Bibbiano Bene Comune’, che punta il dito contro il degrado delle isole ecologiche dopo aver avvisato Polizia locale e Iren. "Fototrappole non ci sono nonostante gli abbandoni si possano configurare come reati che sarebbe doveroso perseguire. L’unica mossa è stata di ridurre con transenne lo spazio davanti al Centro della Fossa col risultato che i rifiuti sono abbandonati lo stesso e le transenne, messe per delimitarlo, sono state spostate da mesi ma a nessuno venga in mente di metterle a posto".

f.c.