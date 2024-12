Dal Pozzo e Baldi tra le stelle del padel mondiale

Una favola nel padel: la coppia Giulia Dal Pozzo - Caterina Baldi si è qualificata al tabellone principale del "Milano Premier Padel P1", uno dei tornei più importanti del mondo. L’impresa porta la firma di due giocatrici made in Emilia-Romagna: la Baldi (27 anni) è nata a Reggio, la Dal Pozzo è del 2005 con papà bolognese e madre sammarinese (la tennista Francesca Guardigli). Le due arrivano nel "main draw " (il tabellone principale) dopo due turni di qualificazione straordinari: nel primo hanno superato la leggenda Carolina Navarro (ex numero 1 al mondo, lo fu per 9 anni) e Jana Montes con un 6-4 6-1, e nel secondo ecco un 6-4 6-4 sulle spagnole Marta Arellano e Laura Lujan. La coppia Dal Pozzo-Baldi ha fatto qualcosa di incredibile: sono entrate in gioco nella prestigiosa competizione, infatti, dalla porta secondaria, grazie ad una wild card. Da lì ha preso vita un fine settimana da sogno. La Dal Pozzo è già n°10 nel ranking italiano ed è tra i talenti più interessanti del momento, e la Baldi è la n°9. Stanno vivendo un momento di forma eccellente. Solo una settimana fa, infatti, la coppia si è aggiudicata il Fip Rise di Napoli, altro importante torneo internazionale. Il cammino, intanto, non finisce qui: ora per le due giocatrici italiane è il momento dei 16simi di finale del tabellone femminile del Milano Premier Padel P1, e il duo nostrano proprio oggi se la vedrà contro le spagnole Letizia Maria Manquillo e Arantxa Soriano. Sul campo 2 del "Get Fit" di Milano, a partire dalle 10, si svolgeranno 4 incontri: il 4° sarà quello della coppia Dal Pozzo-Baldi, inizio stimato per le 16, diretta sul canale Youtube "Premier Padel".

g.m.