De Mattia e Pacorig, flauto e pianoforte al ’Gatto Azzurro

Stasera alle 21 al centro sociale di via Gattaglio, a Reggio, proseguono gli spettacoli a cura di Nazim Comunale con il concerto "Il Gatto Azzurro" con Massimo De Mattia e Giorgio Pacorig (foto), rispettivamente al flauto e al pianoforte Fender Rhodes. E domattina alle 11 Giorgio Pacorig, considerato un talento del jazz europeo e docente di piano jazz al Conservatorio di Trieste, si esibisce in concerto per piano solo al centro culturale Mavarta a Sant’Ilario.

· Stasera alle 21 alla Sala Estense di via Roma a San Martino in Rio il concerto dei Sequencer con un tributo ai Pink Floyd.