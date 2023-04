Degenera la lite tra ragazzini, uno resta ferito al volto

Una lite, forse per futili motivi, ha coinvolto due giovani minorenni, uno dei quali è ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Carpi per medicare un trauma al volto. E’ accaduto l’altro pomeriggio in pieno centro storico a Correggio, dove si stava concludendo il mercato ambulante, con un notevole passaggio di persone. L’episodio si è verificato nella zona di Porta Reggio, dove si trova pure una fermata dei mezzi del trasporto pubblico. C’è stato un diverbio tra giovani. Uno di questi ha aggredito un altro ragazzo, che è stato colpito con violenza al volto, riportando traumi all’altezza della bocca. L’aggressore si sarebbe poi allontanato. Intanto, di fronte al ragazzo visibilmente sanguinante e dolorante, qualcuno ha chiamato i soccorsi, arrivati con l’ambulanza della Croce rossa, insieme a polizia locale e carabinieri per gli accertamenti. Sono stati ascoltati i testimoni del fatto, in particolare il ragazzo rimasto ferito, per cercare di ricostruire la dinamica e le cause di quanto accaduto. Non è la prima volta che simili episodi, fra liti e pure risse, si verificano in quella zona di Correggio, nel cuore del centro storico.