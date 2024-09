Dialogo con i cittadini. Questa sera l’incontro con l’assessore Valla

Un primo incontro che vuole essere soprattutto un’occasione importante per conoscersi e avviare un nuovo percorso di dialogo e collaborazione attiva tra le associazioni e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di lavorare insieme per il bene della comunità. Stasera alle 21 alla sala Rodari, l’assessore Cerico Valla (foto) incontra le associazioni del volontariato locale. "Presentiamo le linee guida del nostro mandato – spiega Valla – illustrando priorità e obiettivi che guideranno il nostro operato nei prossimi anni in ambito associativo e di volontariato. Vogliamo che l’incontro sia un momento di ascolto e condivisione delle esigenze, la presentazione delle potenzialità e dei progetti delle associazioni, per raccogliere idee, suggerimenti e proposte che possano contribuire allo sviluppo delle attività". Si punta a costituire un tavolo permanente delle associazioni per creare uno spazio stabile di confronto. Tra le finalità anche l’ipotesi di una comunicazione istituzionale delle iniziative, per rafforzare la visibilità delle attività promuovendole dai canali ufficiali del Comune per comunicazione più efficace.