Difesa senza Marcandalli. Rozzìo tra i diffidati

Ieri sono arrivate le decisioni del giudice sportivo con effetto sulla 36ª giornata, che sarà anche l’ultima con orari diversificati per quel che riguarda l’inizio delle gare. Le ultime due, infatti, saranno disputate tutte in contemporanea, come da regolamento. La Reggiana dovrà fare a meno di Alessandro Marcandalli (foto) che è stato fermato un turno, visto che contro il Palermo ha rimediato la quinta ammonizione del suo campionato. Restano invece in diffida Rozzio, Pieragnolo e Gondo che al prossimo ‘giallo’ saranno squalificati.

Nel frattempo è stata attivata la prevendita per la trasferta di domenica al ‘Ferraris’ di Genova, quando alle 15 i granata affronteranno la Sampdoria. I biglietti a disposizione per il settore ospiti sono in totale 2067 e per acquistarli, attraverso il circuito ‘Ticketone’, c’è tempo fino alle 19 di sabato. La vendita è libera, non sono previste restrizioni e non è necessaria la ‘Regia Card’.