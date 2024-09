Don Dossetti in ospedale: "Sono ancora molto debole. Continuate a pregare per me"

Reggio Emilia, 25 agosto 2024 – Don Giuseppe Dossetti, che a giorni compirà 82 anni, è ricoverato in ospedale, nel reparto di Medicina I, in gravi condizioni di salute.

Ne dà notizia lo stesso sacerdote – guida del Ceis, da tanti anni parroco di San Pellegrino e del Buon Pastore – in un commovente messaggio inviato ai suoi parocchiani.

"Carissimi - è l’incipit – come molti di voi sanno, sono ricoverato in ospedale.

Mi hanno riscontrato una polmonite che probabilmente causa anche disturbi alle gambe ed è per questo che sono curato nel reparto di Medicina I.

Sperano di tirarmi su in modo potermi trasferire, i primi giorni della settimana prossima all’ospedale di Correggio, probabilmente per un ciclo di cure riabilitative".

"Sono molto grato a chi mi sta sostituendo – prosegue don Dossetti – a don Charles, a don Solomon, ai nostri 4 candidati diaconi, e a tutti voi che mi volete bene e pregate per me e continuate a svolgere le vostre attività in parrocchia in aiuto gli uni agli altri".

"Io – aggiunge don Dossetti – non posso fare molte cose perchè sono molto debole e tra le altre cose ho anche un disturbo alla vista, per cui faccio fatica a leggere a scrivere, in particolare sul telefonino. Posso parlare poco e con fatica, quindi se volete farmi delle visite, a parte per chi con generosità mi sta aiutando nei momenti dei pasti, vi chiedo che siano brevissime oppure mandatemi dei messaggi che riesco, ingrandendoli, a leggere, ma vi prego di non aspettarvi una risposta perchè non riesco per via della vista affievolita".

"Vi chiedo di continuare a pregare per me, per tutti gli ammalati e per il personale medico e infermieristico che con tanta dedizione accudisce a tutti noi ricoverati.

Il Signore benedica voi tutti e non faccia mancare il suo Santo Spirito nella vostra vita.

Vi abbraccio, vostro don Giuseppe".

Gli amici sono mobilitati per aiutare il parroco, organizzandosi in turni al fine di aiutarlo durante i pasti.

"Siamo in tanti e non ci sarà posto per tutti – scrivono gli organizzatori – ma possiamo comunque restare in contatto tramite chi vede don Giuseppe e tramite la preghiera per lui e per la nostra comunità".

Nella scorsa primavera il parroco, accompagnato dall’onorevole Pier Luigi Castagnetti, aveva compiuto un viaggio in Terrasanta per incontrare "gli amici arabi ed ebrei" e portare loro una parole di solidarietà e vicinanza. Il viaggio era stato anche occasione per visitare l monastero di Ein Arik, fondato tanti anni fa dallo’omonimo zio monaco.