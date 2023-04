Reggio Emilia: cambio in Diocesi, Don Giovanni Rossi nuovo vicario generale

Reggio Emilia, 7 aprile 2023 – Sarà don Giovanni Rossi, parroco dell’unità pastorale ’Madonna di Campiano’ il nuovo vicario generale della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla.

La scelta, frutto di un’ampia consultazione, è stata annunciata dall’arcivescovo Giacomo Morandi nel corso della messa crismale di ieri, giovedì Santo, e decorrerà dal prossimo 1° luglio. Succederà a monsignor Alberto Nicelli, che aveva ricevuto l’incarico nel 2013 dall’allora vescovo Massimo Camisasca. La comunicazione è stata sottolineata da un lungo e caloroso applauso, così come il ringraziamento per l’impegnativo e generoso lavoro svolto per un decennio dal predecessore.

Monsignor Nicelli, che introducendo la messa crismale aveva sottolineato l’empatia e l’entusiasmo dell’arcivescovo Morandi nel suo primo anno di episcopato, è nato nel 1957 ed era stato ordinato sacerdote dal vescovo Gilberto Baronio nel 1984 nella cattedrale di Reggio.

Oltre che vicario è ordinario diocesano e moderatore di Curia, priore del Capitolo della cattedrale e della ’Compagnia del Santissimo sacramento’, vicario episcopale per la vita e la formazione dei presbiteri, delegato vescovile per l’Ente Chiesa Cattedrale, rettore del Centro spiritualità di Marola, consulente ecclesiastico dell’Ucid. In passato è stato parroco a Pieve Saliceto, Gualtieri, Santa Vittoria e Guastalla.

Don Giovanni Rossi è nato il 15 ottobre 1957 e fu ordinato sacerdote dallo stesso vescovo Baronio nel 1981, nella basilica della Ghiara. Cresciuto nella parrocchia cittadina di Santo Stefano, dopo la maturità scientifica era entrato in seminario; ha conseguito la laurea in pedagogia all’università di Parma e la licenza in teologia presso lo Stab di Bologna.

Subito vicario parrocchiale a San Quirino di Correggio, lo restò fino al 1992, quando divenne assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica e assistente ecclesiastico degli Studenti Democratici. Dal 1995 al 2003 è stato assistente dei giovani di Ac dell’Emilia-Romagna. Celebre la sua guida per centinaia di giovani reggiani alle Giornate Mondiali della Gioventù (a Roma nell’anno del grande Giubileo fu anche assistente nazionale dei volontari) e ha promosso il gemellaggio con la parrocchia tedesca di Lauterbach.

Don Rossi è stato direttore dell’oratorio cittadino ’Don Bosco’dal 2003 al 2006, da quell’anno parroco a Bagnolo in Piano e dal 2014 guida dell’unità pastorale ’Sassuolo centro’. Dal 2020 è parroco dell’unità pastorale ’Madonna di Campiano’ di Castellarano.