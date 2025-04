Donna ferita dal suo compagno. Lite domestica finisce in violenza

Una lite violenta, l’ennesima, in un appartamento in centro a Guastalla, a due passi da piazza della Repubblica. L’altro pomeriggio carabinieri e ambulanza sono rimasti a lungo nell’abitazione: non solo per medicare traumi (per fortuna non gravi) riportati da una donna ad opera del compagno, ma soprattutto per cercare di fare piena chiarezza in una vicenda che sembra avere come co-attori anche i fumi dell’alcol. Una situazione che sembra risolta con conseguenze fisiche lievi, ma che viene monitorata con attenzione, visto che già nel recente passato in quell’appartamento di era verificata un’altra violenta lite, con l’uso di un coltello e con il trasporto della in ospedale per le medicazioni, mentre il compagno era stato portato in caserma, identificato formalmente e poi denunciato alla magistratura. Un ennesimo caso di potenziale "codice rosso", legato a violenza e maltrattamenti domestici, che però dovrà aver bisogno di azioni dirette della parte lesa per poter essere preso in considerazione come davvero merita, per evitare che la situazione possa degenerare in un irreparabile dramma.