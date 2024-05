Doppio furto notturno. Denunciati due 17enni

Sono due minorenni i responsabili del doppio assalto ladresco risalente alla notte del 28 aprile scorso, quando vennero saccheggiati il "Bar della Piazza" e il Circolo Arci gattaticese.

I carabinieri del paese hanno individuato i ladri, che hanno appena 17 anni, e li hanno denunciati per i reati di tentato furto e furto aggravato in concorso alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Bologna. I due ragazzi sono stati incastrati grazie sia a testimonianze di passanti che alle riprese delle telecamere di videosorveglianza collocate lungo le strade e in uno dei locali.

Un lavoro accurato e delicato, perché sin da subito si era visto che si trattava di persone giovani.

Quella notte i 17enne hanno inzialmente cercato di introdursi all’interno del "Bar della Piazza" di Praticello, forzando una finestra in alluminio affacciata sul vicolo laterale. I due, però, non sono riusciti nel loro intento in quanto era scattato l’allarme anti-intursione che li aveva messi in fuga. Poi si erano recati al Circolo di via della Valle: qui hanno spaccato della porta situata sul retro e sono riusciti ad entrare nel locale. Qui prima si sono impossessati del registratore di cassa del Circolo, contenente circa 250 euro in contanti, poi si sono diretti al bar dove hanno arraffato alcune bottiglie di gin e ulteriori 150 euro in contanti. I proprietari dei due locali, all’apertura si sono accorti delle intrusioni ed hanno allertato i carabinieri. Le indagini, partendo dall’analisi delle riprese video, ed allargandosi ai passanti così individuati, hanno puntato sui due ragazzi. La Procura ha emesso un decreto di perquisizione personale e domiciliare verso i due, al fine di cercare la refurtiva e gli indumenti indossati durante il raid. Del denaro e delle bottiglie non è stata trovata traccia, ma gli abiti scoperti sono compatibili con quelli che i ladri indossavano.

Francesca Chilloni