"Dov’è stata fino ad adesso l’assessora?"

Per il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, nonché capogruppo in sala Tricolore, Alessandro Aragona, appare fuori tempo la presa di consapevolezza dell’amministazione. "Ci chiediamo dove fosse l’Assessore Bonvicini quando in passato abbiamo sollecitato non solo l’amministrazione ma anche la stessa Agenzia per la Mobilità (che è detenuta per il 38,55% dal Comune di Reggio e per il 28,62% dalla Provincia, e che è deputata al controllo operativo, tecnico e gestionale sull’effettuazione del servizio da parte dei soggetti gestori, ndr) a fare la propria parte. La risposta è stata un silenzio assordante, anche su un evidente conflitto di interessi allora presente all’interno degli enti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del servizio pubblico. Come nulla ci è stato detto relativamente a procedimenti, eventualmente aperti, dall’Agenzia per la Mobilità nei confronti di Seta, domanda pervenuta anche dai sindacati".