Droga, maxi sequestro: 8,5 chili da Reggio Emilia a Bologna. Arrestati due narcotrafficanti

Reggio Emilia, 9 maggio 2023 – Otto chili e mezzo di droga tra cocaina e hashish, quasi 30mila euro in contanti e una pistola clandestina. È il maxi sequestro messo a segno dalle squadre mobili della polizia di Stato di Reggio e Bologna che hanno arrestato due presunti narcotrafficanti, un 46enne ritenuto un ‘grossista’ e un 37enne considerato un ‘corriere’, entrambi di nazionalità albanese, regolari sul territorio italiano (il primo disoccupato, il secondo impiegato nel settore edile) e con precedenti sia specifici in materia di droga sia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione congiunta è nata da un monitoraggio della questura in zona stazione a Reggio Emilia. Gli agenti hanno seguito il più giovane dei due finiti in manette mentre andava a fare visita all’altro connazionale arrestato, nella sua abitazione nella frazione di San Bartolomeo, nelle campagne del capoluogo reggiano. Una volta uscito, ha fatto alcuni giri in città dove secondo gli inquirenti ha consegnato la droga, per poi imboccare l’autostrada in direzione Bologna. All’altezza della località Le Budrie è stato fermato dagli uomini del commissariato di San Giovanni in Persiceto. A bordo della vettura è stato trovato un panetto di cocaina da un chilo e 19.950 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e si trova in carcere a Bologna in attesa di convalida davanti al giudice.

Nel frattempo, gli agenti della Mobile reggiana – coordinati dal dirigente Guglielmo Battisti – appostati davanti alla casa del presunto ‘stoccatore’ di droga, hanno atteso quasi due ore che il 46enne uscisse per poi bloccarlo. L’uomo stava salendo in auto, secondo gli inquirenti per andare a disfarsi del quantitativo per non rischiare avendo immaginato dell’arresto del corriere del quale non aveva più avuto notizie dopo le consegne. Nel baule della macchina c’era uno zaino contenente quasi 6 kg di cocaina e 26,42 di marijuana oltre ad un revolver marca Taurus con la matricola abrasa e cinquanta cartucce. All’interno dell’abitazione poi è stata rinvenuta una valigia trolley (VIDEO) con altri 2,6 kg di hashish e 9.290 euro in contanti all’interno di un cassetto del comodino in camera da letto. L’uomo è finito in manette e si trova nel penitenziario di ‘La Pulce’ di Reggio dove sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia nelle prossime ore.