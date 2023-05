Droga, patteggia un anno e sei mesi

Era stato trovato in possesso di droga, che teneva in auto in transito in via Turri, nella zona della stazione di Reggio. Un giovane di 26 anni, abitante a Correggio, era stato fermato in un controllo dei carabinieri del Radiomobile. Con sé aveva alcuni grammi di cocaina suddivisi in dosi, oltre a 2000 euro in contanti. E poco dopo, in una perquisizione domiciliare in casa a Correggio, erano stati rinvenuti ulteriori 13 grammi di cocaina suddivisa in 20 dosi, un bilancino di precisione e due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi. Il giovane era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giudice lo aveva poi rimesso in libertà, ma con obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria e obbligo di dimora a Correggio. Ieri il giovane, assistito dagli avvocati Angelo Russo e Mara Greco, è comparso in tribunale per il processo: ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione, con aggiunta di una multa di 2.800 euro (pena sospesa). Poco più di un mese fa era avvenuto il controllo dell’auto del 26enne. I carabinieri si erano insospettiti dell’atteggiamento del giovane, che di fronte al normale accertamento stradale manifestava molta fretta e agitazione. Per questo si è deciso di approfondire la verifica, scoprendo le dosi di cocaina nascoste nel bracciolo anteriore, oltre a un marsupio che era sotto il sedile del conducente, con all’interno una somma di 2.050 euro in banconote. La droga e il denaro rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

Antonio Lecci