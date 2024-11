Due giovani molestate in stazione

Due studentesse molestate da un gruppo di bulli. Solo l’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio, lo scorso fine settimana nella zona della stazione di Rolo, con vittime due ragazze che stavano attendendo il treno per recarsi verso Mantova. Secondo quanto ha raccontato un testimone, il gruppo di giovani, otto ragazzini in tutto, si è avvicinato alle due studentesse circondandole con atteggiamento minaccioso. Qualcuno avrebbe anche tentato di allungare le mani verso di loro.

Proprio la presenza di alcuni viaggiatori, pure loro in attesa del treno, ha evitato il peggio. Il gruppo di bulletti ha tentato anche la reazione quando è intervenuto uno dei passanti. Ma quando ci si è accorti che anche altri testimoni non erano affatto disposti a restare inermi di fronte a quella situazione, il gruppo di giovani ha deciso di allontanarsi. Si tratta dell’ennesimo episodio di degrado che viene segnalato in zona stazione a Rolo.

Di recente è stata comunicata la consegna della chiavi della sala d’attesa alla locale amministrazione comunale per la gestione di apertura e chiusura della struttura, in attesa di reperire personale volontario per questa attività. Il Comune ha anche sollecitato Rfi per l’attivazione di telecamere, ma fino ai giorni scorsi non risultavano essere arrivate comunicazioni in merito.

Non si esclude che le molestie siano state opera dello stesso gruppo di ragazzini che l’altra sera in paese, nei pressi del cimitero, hanno acceso falò non autorizzati e potenzialmente pericolosi.

