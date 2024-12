Due risse a Cadelbosco e San Martino in Rio, tre stranieri in ospedale

Reggio Emilia, 7 dicembre 2024 - Due risse con uso di coltelli nella Bassa. Un uomo è stato aggredito da alcuni connazionali, poco dopo le due della notte scorsa. Si tratta di un cittadino di origine nordafricana, abitante nella Bassa, di 33 anni, che è stato portato in ospedale a Reggio per medicare traumi vari, che non risultano gravi. E’ accaduto in via Liuzzi, a Cadelbosco Sotto, dove l’uomo è stato aggredito per cause che ora sono ancora al vaglio dei carabinieri della locale caserma, oltre che dei colleghi di Gattatico, intervenuti nella notte per le prime indagini. Il 33enne sarebbe stato aggredito da cinque uomini, che lo hanno colpito con dei bastoni, oltre che con un coltello, che ha provocato ferite superficiali alle gambe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere le prime testimonianze ed avviare gli accertamenti. I cinque aggressori sono invece fuggiti prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Poco prima altra rissa, stavolta in via Cottafavi a San Martino in Rio, dove sono rimasti feriti due nordafricano di 28 e 29 anni di età, residenti nel Reggiano, con ferite superficiali da taglio a braccia e mani. Ferito nella rissa anche un 19enne italiano, residente nella Bassa, ricorso in modo autonomo alle cure ospedaliere per un taglio all’avambraccio causato da un’arma da taglio. Sono in corso accertamenti per risalire a tutti i coinvolti della rissa, in gran parte fuggiti prima dell’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri.