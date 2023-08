È stata fatta brillare la bomba trovata presso la cava di Rivarossa

Un ordigno bellico è stato rinvenuto il 9 agosto presso la cava di Rivarossa di Collagna. Sono intervenuti i carabinieri di Collagna per la messa in sicurezza dell’area e ieri mattina l’ordigno, risalente all’ultima guerra mondiale, è stato fatto brillare dai militari del Genio Pontieri di Piacenza. L’ordigno bellico era stato trovato nei pressi del sentiero Cai 615 dove è in corso l’attività di prelievo di materiale nella ‘Cava di Rivarossa’ di Collagna È stato identificato dagli esperti del Genio Pontieri come una granata di artiglieria da 155 mm illuminante, di fabbricazione Usa.

Il casuale rinvenimento dell’ordigno è avvenuto in un punto veramente pericoloso, sia per gli escursionisti, numerosi in questo periodo sui sentieri della montagna (il sentiero Cai 615 parte proprio dalla zona della cava di Collagna e prosegue in direzione del Passo della Scalucchia), sia per gli operatori che quotidianamente lavorano nella cava di Rivarossa (ogni giorno partono camion carichi di materiale per il frantoio della Gatta).

I carabinieri, informati del rinvenimento dell’ordigno, hanno fatto circoscritto la zona, vietandone l’accesso, e chiesto l’intervento dei militari del Genio Pontieri di Piacenza. Ieri mattina è stato fatto brillare l’ordigno: un forte botto a cui è seguita una colonna di fumo.

Settimo Baisi