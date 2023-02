Emergenza abitativa "In un anno 89 famiglie costrette a stare in hotel perché non ci sono case"

di Benedetta Salsi Non è un problema di razzismo, di avidità o classismo. Quello che sta avvenendo a Reggio, ormai sotto gli occhi di tutti, sta assumendo i contorni dell’"emergenza sociale". Perché se una famiglia con bambini, con reddito netto di 1.800 euro, finisce in albergo sotto l’ala dei servizi sociali perché "è disperata e non riesce a trovare una casa", se gli stessi servizi sociali nel 2022 hanno speso quasi 600mila euro in hotel per aiutare chi veniva ’sfrattato’ ("non per morosità, ma per fine locazione"), se 89 famiglie, l’anno scorso, sono rimaste settimane, anche mesi, in una camera d’albergo senza trovare un alloggio (pur potendo spendere anche 600 euro in affitto), qualcosa davvero non funziona. Lo spiega bene Germana Corradini, dirigente dei servizi sociali del Comune di Reggio, che associa ormai l’emergenza abitativa a un’emergenza sociale. "E non dovrebbe esserlo". Corradini, che cosa sta accadendo a Reggio? E perché i servizi sociali si occupano della mancanza di alloggi? "Soprattutto dopo il Covid sono confluite verso i servizi sociali tante situazioni che di sociale non hanno nulla: non c’entrano la gestione di minori, la povertà, la non-autosufficienza; semplicemente dal 2021 abbiamo iniziato a ricevere ai nostri sportelli molte situazioni di ’finita locazione’....