Emergenza alluvione "Servono speciali agevolazioni fiscali"

Confedilizia, l’associazione dei Proprietari di Casa, di fronte all’emergenza che sta colpendo la nostra regione, con numerose vittime ed interi territori distrutti dalla furia delle acque, chiede ai Comuni ed al Governo che si stabiliscano subito agevolazioni fiscali. Nel caso di eventi catastrofici che colpiscano un determinato territorio, allorché si viene a creare una situazione di difficoltà sociale ed economica, occorre agire in una duplice direzione: far fronte all’emergenza e stimolare lo sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi occorre prima fornire soccorso, ristorare i danni alle popolazioni ed alle attività produttive e ricostruire. Allo stesso tempo, per garantire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite, occorre sollevare le stesse da ogni orpello burocratico e da ogni peso fiscale per il tempo necessario alla ripresa.

Avvocato

Annamaria Terenziani

(Presidente)