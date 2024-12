"Emozionata e determinata"

In attesa delle dimissioni da consigliere dell’assessore Alessio Mammi, Maria Laura Arduini, che gli subentrerebbe come prima dei non eletti del Pd nel reggiano, era comunque presente ieri a Bologna. "Un po’ una visitatrice, è stato una sorta di primo approccio per conoscere quelli che probabilmente saranno, nel breve futuro i miei colleghi. La vera emozione è stata ritrovare tante ragazze e tanti ragazzi, anche di altre province, che mi hanno sostenuto quale candidata dei giovani del Pd". Mentre attende che la sua nomina diventi effettiva, la giovane dem sta imparando il mestiere: "Mi sto facendo spiegare come funzionano le cose. Mi piacerebbe entrare in commissione Sanità e poi continuare a seguire le politiche giovanili".

g. g.