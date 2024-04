Entra al bar con un etto di hashish. Arrestato un 24enne senzatetto

Un giovane senza fissa dimora, incensurato, è stato arrestato martedi sera intorno alle 21.30, dai carabinieri. Un 24enne nordafricano il quale, mentre si trovava all’esterno di un bar cittadino assieme ad altri tre avventori, si è diretto all’interno del locale con fare sospetto, destando l’attenzione dei militari. Il ragazzo, mentre gli altri tre si dileguavano rapidamente, è stato bloccato dalla pattuglia davanti al bancone del bar. Prima è stato identificato, poi, dato che durante i controlli manifestava nervosismo e l’intenzione di allontanarsi, assumendo una condotta poco collaborativa, gli uomini in divisa hanno deciso di approfondire la perquisizione. Nella tasca anteriore destra del giubbotto gli sono stati trovati 100 grammi di hashish, alcuni già confezionati in dosi pronte per lo spaccio e 550 euro in banconote di vario taglio, ritenuto provento di compravendita di stupefacenti. Per lui sono dunque scattate le manette con l’accusa di detenzione a fini di spaccio. Con questa imputazione ieri è stato sottoposto, in tribunale a Reggio, a processo per direttissima. Il giudice Cristina Beretti ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo il divieto di dimora nel territorio della nostra città, fissando poi per il mese di maggio la prima udienza del successivo procedimento.

g.g.