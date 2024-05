Entra nel vivo la storia fiera di San Cassiano

Entra nel vivo la fiera di San Cassiano a Novellara. Oggi e domani in centro storico attivi il luna park, il mercato ambulante straordinario, stand con hobbisti in via Cavour, espositori in corso Garibaldi, i forni a legna per la cottura del pane del Ct9, al Borgonuovo gli antichi giochi a cura di Uisp, all’ex macello di via Mascagni oggi alle 10 inaugura il nuovo centro per le famiglie, al loggiato del Museo Gonzaga aperta la mostra "La Montagna" del Cai, in via Roma auto americane, balli di gruppo, scuola di danza con New Fitness Club.

Domani visite al museo Gonzaga, alla mostra della civiltà contadina e all’acetaia comunale, mostra del Cai, luna park, il mercato degli hobbisti e dell’ingegno, mentre alla Spezieria di via Roma (ex convento dei Gesuiti) si va alla scoperta della storia locale con la visita alla Spezieria (tel. 331-3567073). Inoltre, il mercato dell’antiquariato in via Roma, fino ai giochi antichi in piazza Battisti.