"Entro la fine del 2024 la linea sarà completamente elettrificata"

C’è una scadenza, che si spera possa essere confermata, per la conclusione della elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Suzzara, che interessa in modo diretto anche Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla e Luzzara. Nei giorni scorsi, in consiglio comunale a Parma, è arrivata la notizia: entro la fine del 2024 la linea dovrebbe essere completamente elettrificata. Non ci sono invece progetti per la Parma-Brescia, pare per mancanza delle risorse economiche. Attualmente risulta a buon punto la posa dei pali per la nuova linea elettrica nel tratto fra Guastalla, Suzzara e Poggio Rusco, mentre stanno partendo i lavori per realizzare le fondamenta anche nel tratto da Suzzara a Parma. La Regione Emilia-Romagna prevede la disponibilità di fondi pubblici per 58 milioni di euro per il rifacimento della linea, mentre altri sessanta milioni serviranno per l’acquisto di nuovi treni, che sono già stati ordinati. A questo progetto potrebbe essere collegato il piano per il trasporto su binari delle merci verso la zona industriale Dugara di Brescello, di cui si sta parlando da qualche tempo.