Erbazzone col marchio Igp, il Comune di Reggio Emilia stanzia 10mila euro

Reggio Emilia, 4 gennaio 2023 - Erbazzone col marchio Igp? Il Comune di Reggio Emilia ci crede, e si schiera a fianco dell'associazione produttori dell'erbazzone reggiano nell'iter per ottenere l'ambito riconoscimento.

Lo fa sia sotto l'aspetto economico (con l'erogazione di un contributo di 10mila euro per le spese tecniche e di registrazione), sia facendo valere il suo "peso" istituzionale per la promozione della tipica torta salata del territorio.

Incontri con i produttori

Nello specifico l'amministrazione ha avviato una serie di incontri con le associazioni di categoria e aperto una manifestazione di interesse per quanti vogliano entrare nell'associazione produttori, come ad esempio singoli panificatori o altri artigiani dell'alimentare.



"E' un altro passo a fianco dei produttori per far fronte al complesso iter di attribuzione di una Igp", afferma Mariafrancesca Sidoli, assessore a Commercio e Attività produttive del Comune di Reggio. "Il contributo economico stanziato a sostegno delle numerose ricerche, relazioni tecniche e approfondimenti necessari al percorso, è oggi ulteriore segno del nostro impegno".

"Sosteniamo le imprese”

Per l'assessore "lavorare a favore dei riconoscimenti delle nostre tradizioni collettive significa anche sostenere concretamente le attività imprenditoriali". E "l'erbazzone - conclude Sidoli- è uno dei massimi rappresentanti della nostra cucina e ha tutte le caratteristiche per ergersi ad ambasciatore della nostra terra anche al di fuori della provincia".