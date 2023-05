Esperienza di orienteering per 150 studenti

Ben 150 studenti dell’Itituto comprensivo Bismantova di Castelnovo Monti hanno approfondito e concluso l’esperienza di Orienteering nella Fattoria Didattica, nell’ambito del progetto Multisport ne’ Monti 2023. Nuove conoscenze e nuovi termini come lanterna, testimone, mappa, bussola, squadra, cronometro, ma anche proteine con mungitura, latte, stalla, caglio e formaggio. Queste sono alcune delle "parole chiave" a cavallo fra sport e scienza, fra benessere e tecnologia che gli studenti hanno conosciuto ed approfondito. Con queste finalità si è concluso alla Azienda Agricola La Piana di Villaberza un percorso iniziato in aula e che per sei classi di seconda media di Felina e Castelnovo ha abbinato Orienteering e scoperta di ambiente, attività agricole e soprattutto del ciclo di trasformazione del latte.