Esplode un bidone in fabbrica. Cinque operai restano feriti. Uno è grave, soccorso in elicottero

di Antonio Lecci

"Abbiamo sentito uno scoppio. Pensavamo al cedimento improvviso di un pneumatico di qualche camion. Quando abbiamo visto arrivare in forze i soccorsi con ambulanze e vigili del fuoco, abbiamo capito che era successo qualcosa di grave".

A parlare è un autotrasportatore che si trovava nel piazzale interno, all’ingresso dell’azienda adiacente allo stabilimento della Fibrotubi, dove si è verificato l’infortunio che ha coinvolto cinque operai, uno dei quali ferito in modo piuttosto grave.

È accaduto pochi minuti dopo le 16,30 di ieri pomeriggio a Bagnolo, all’azienda affacciata sulla via Provinciale Sud, alle porte del centro abitato di Bagnolo. Per cause al vaglio dei tecnici del servizio di Medicina del lavoro e dei carabinieri, improvvisamente si è verificata l’esplosione di un contenitore in metallo, in cui c’era della colla usata in edilizia.

Ad avere la peggio è stato un operaio di 54 anni, I.S., di origine indiana e residente a Correggio. Secondo quanto si è potuto apprendere, sembra che l’operaio fosse intento a lavorare con un flessibile, nei pressi del bidone in metallo.

Qualche scintilla avrebbe innescato un piccolo incendio: prima una fiammata, subito dopo lo scoppio, che ha colto di sorpresa l’operaio indiano e quattro colleghi che erano nelle vicinanze. Si tratta di due italiani, un uomo di origine pakistana e un altro dell’Est Europa.

Il botto ha mandato in frantumi la lampada al neon, a quattro metri d’altezza. In breve tempo sono arrivati i soccorsi, con vigili del fuoco, tre ambulanze della Croce rossa di Bagnolo e Reggio, l’autoinfermieristica di Correggio, l’automedica della Bassa, raggiunti dall’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo tra la sede Fibrotubi e l’incrocio che immette nella zona industriale. Per favorire il rapido passaggio dei soccorsi verso la Fibrotubi, è stato messo a disposizione il transito nell’area della ditta Alubel, evitando di intasare il traffico sulla vicina strada provinciale. Il 54enne indiano è stato caricato in elicottero e trasportato al Maggiore di Parma, ricoverato in prognosi riservata, in Rianimazione. Traumi lievi, invece, per gli altri quattro colleghi (di 26, 27, 36 e 59 anni di età) rimasti feriti in modo non grave.